Salcef, nuovo contratto in USA per rinnovamento binari e scambi nell'area di New York

Salcef Group

(Teleborsa) - Delta Railroad Construction, controllata statunitense di, si è aggiudicata un’importante commessa, di importo superiore a 44 milioni di dollari, per attività di rinnovamento dei binari e degli scambi nell’ambito del progetto avviato dalla Metropolitan Transit Authority (MTA) di New York per la modernizzazione della Queens Boulevard Line East.e avranno una durata di 2 anni.La Metropolitan Transportation Authority gestisce la più vasta rete di trasporti del Nord America, servendo oltre 15 milioni di persone in un’area di circa 13.000 km2 intorno alla città di New York.- ha commentato-. Nei prossimi mesi il Gruppo Salcef proseguirà nell’attività di rafforzamento del business e delle operations in Nord America, anche al fine di cogliere le opportunità che emergeranno dall’implementazione dell’Infrastructure Deal”.