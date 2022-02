Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Facebook

(Teleborsa) -. Sui mercati del Vecchio Continente regna la cautela, in attesa di conoscere le decisioni della BCE e di capire come aprirà il Nasdaq nel pomeriggio dopo il crollo di post chiusura dei mercati . Sul fronte, gli indici PMI hanno indicato che l'economia dell'Eurozona ha confermato un leggero rallentamento a inizio 2022. Giornata ricca diin Europa: prevede una crescita delle vendite più lenta nel 2022 con un calo della domanda di test Covid; l'impennata dei prezzi del petrolio e del gas naturale ha spinto la performance di; l'utile ricorrente di è stato il più alto degli ultimi dieci anni; ha registrato un balzo dell'utile sull'aumento di commissioni e prestiti.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.803 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,99%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,37%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.672 punti.Negativo il(-1,02%); sulla stessa linea, variazioni negative per il(-1,28%).di Milano, troviamo(+1,18%),(+1,09%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.scende dell'1,57%.di Milano,(+1,53%),(+1,42%),(+1,00%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,54%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,88%.Sensibili perdite per, in calo del 2,29%.In apnea, che arretra del 2,22%.