Spotify, balzo dei ricavi da pubblicità. Outlook deludente

Spotify

(Teleborsa) -, servizio musicale svedese quotato a Wall Street, ha registratodi 2.689 milioni di euro nel quarto trimestre del 2021, in crescita del 24% su base annua grazie alla spinta della entrate pubblicitarie e ai movimenti favorevoli dei cambi. Isono cresciuti del 22% a 2.295 milioni di euro, mentre isono saliti del 40% a/a a 394 milioni di euro (o 34% a/a a valuta costante).Glisono cresciuti del 18% anno su anno a 406 milioni nell'ultimo trimestre 2021, con una crescita a due cifre in tutte le regioni. Glisono cresciuti del 16% anno su anno a 180 milioni. Ilè stato al 26,5% nel quarto trimestre 2021, mentre l'si è attestato a -0,20 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava ricavi per 2,65 miliardi di euro, un utile per azione di -0,43 dollari e 179,9 milioni di abbonati Premium., Spotify si aspetta utenti attivi mensili a 418 milioni, abbonati Premium a 183 milioni (al di sotto delle aspettative degli analisti di 184 milioni), ricavi totali per 2,60 miliardi di euro, un margine lordo del 25% e una perdita di 67 milioni di euro. La società, tuttavia, prevede 183 milioni di abbonati pagati per il trimestre in corso.In un'intervista dopo la pubblicazione dei conti, il. "Anche se non abbiamo più fornito una guidance per l'intero anno sugli abbonati, non ci aspettiamo una differenza sostanziale nelle aggiunte nette né per gli utenti né per gli abbonati nel 2022 rispetto al 2021", ha detto Vogel a Reuters.