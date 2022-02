Terzo aeromobile Ryanair basato a Cagliari

Ryanair

(Teleborsa) -posizionerà il suo terzo aeromobile all’aeroporto di Cagliari in coincidenza con l’avvio dell’orario estivo dei voli. Dallo scalo cagliaritano il vettore irlandese opererà in totale 38 rotte, di cui 4 nuove: Carcassonne, Palma di Maiorca, Norimberga e Poznan.(300 milioni di dollari in totale) e si traduce nel nostro operativo estivo più ampio di sempre a Cagliari.e oltre 170 voli settimanali su 38 rotte, comprese quattro nuove” ha dichiarato il"La crescita di Ryanair sul nostro scalo, con l’arrivo del terzo aeromobile basato, segna una– aggiunge–. Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la sogliaI 170 voli settimanali programmati da Ryanair nell’estate 2022 a Cagliari rappresentano un incremento del 50% rispetto all’operativo della stagione estiva 2019.