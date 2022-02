Tinexta, finalizzato ingresso Bregal Milestone in InfoCert con il 16,09%

Tinexta

(Teleborsa) -, società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, annuncia il completamento dell’operazione che prevede l’ingresso nel capitale sociale di InfoCert di Bregal Milestone con una quota del 16,09%.L’operazione, in esecuzione degli accordi già sottoscritti al signing, vede un(dei quali 70 milioni di euro al closing odierno e 30 milioni di euro entro i successivi 12 mesi) attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato di InfoCert.Bregal Milestone è un importante fondo di private equity europeo, con un know how specifico nel settore tecnologico e un esteso network relazionale di aziende in Europa e, affiancherà il Gruppo Tinexta e, in particolare, InfoCert per accelerare il percorso di internazionalizzazione già avviato con alcune recenti acquisizioni (Camerfirma, CertEurope e Authada).