Ucraina, Biden invia 3.000 nuove truppe in Europa orientale: per Mosca una decisione "distruttiva"

(Teleborsa) - Glihanno deciso di inviare truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina. Secondo quanto riferito dall'amministrazione statunitense, il presidentemanderà questa settimana 2.000 soldati da Fort Bragg, North Carolina, in Polonia e in Germania e una parte di uno squadrone Stryker di circa 1.000 militari basato in Germania in Romania.Il portavoce del Pentagono,, ha spiegato che i 3.000 soldati Usa che verranno inviati nell'Europa dell'est in risposta alle crescenti tensioni con lasull'Ucraina fanno parte degli 8.500 entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni potrebbero esserci annunci di. "E' importante mandare un forte segnale non solo ama al mondo", ha spiegato Kirby, precisando che il Pentagono non sa "se la Russia abbia preso la decisione" di aggredire l'Ucraina, "ma di certo ha la capacità di farlo".Immediata la reazione russa. Lo schieramento di altre truppe da parte degli Stati Uniti in Europa orientale è una decisione "distruttiva", ha commentato il vice ministro degli Esteri di Mosca,, secondo quanto ha riferito l'agenzia Interfax. Si tratta di una misura "ingiustificata, distruttiva, che aumenta lee riduce il campo per le decisioni politiche", ha affermato Grushko.