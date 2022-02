AdR: "L'ultima cena" di Caltanissetta in mostra all’aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) - Presentata oggi presso l'Aeroporto di Fiumicino l'esposizione dell'opera d'arte "Vara" pasquale, la storica scultura in legno e cartapesta realizzata nel 1885 degli scultori napoletani, sarà in mostra fino al 21 marzo presso il Gate E dell'area imbarchi internazionali.All'inaugurazione dell'esposizione e al taglio del nastro hanno preso parte tra gli altri,Presidente di Adr,sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Roberto Gambino sindaco di Caltanissetta."Oggi rappresenta un momento di speranza e siamo felici che Fiumicino, una vetrina internazionale d'eccellenza, la ospiti e siamo grati ad Adr", hanno sottolineato le rappresentanze e la soprintendenza nissene. Il progetto espositivo, "La Passione nel cuore della Sicilia", è un'iniziativa del Comune di Caltanissetta in collaborazione con l'Associazione Unione panificatori nisseni, proprietaria della storica Vara, con Patrocinio gratuito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ed è stata resa possibile grazie al contributo della Empedocle 2, società di costruzioni di Ravenna."Per Adr e Fiumicino è un onore ospitare, per circa un mese e mezzo la Vara pasquale de 'L'Ultima Cena' di Caltanissetta - ha dichiarato- l'aeroporto Leonardo da Vinci si conferma sempre più la "Porta d'ingresso al servizio dell'Italia", un luogo che vuole essere punto di rappresentazione della cultura italiana"."Credo - ha proseguito il Presidente di Adr - che questo sia un segnale importante, perché una delle cose che tutti coloro che arrivano in Italia devono percepire sia quanta cultura, quanta bellezza, c'è nel nostro Paese, in ogni dove e per questo da oggi ospiteremo la Vara pasquale de 'L'Ultima Cena' di Caltanissetta"."Siamo molto contenti perché un pezzo di tradizione nella città di Caltanissetta, arriva qui all'aeroporto di Fiumicino e il riferimento è chiaro con l'aeroporto Leonardo da Vinci - ha dichiaratosottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - l'opera appunto ripropone una versione tridimensionale di quella che è poi l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci"."E' un'opera d'arte della fine del 1800 e però rappresenta per noi anche un momento di riflessione religiosa cristiana della Settimana Santa di Caltanissetta - prosegue l'assessore - Posizionarla qui oggi significa anche lanciare un messaggio molto importante in cui, soprattutto noi siciliani dobbiamo cominciare a credere, che è quello di mostrare le nostre ricchezze, farle vedere a tutti. Voglio ringraziare Aeroporti di Roma perché questa partnership è davvero una cosa molto bella e molto importante, che soprattutto ci dà finalmente anche una vetrina internazionale nel più grande aeroporto e nel più importante aeroporto che abbiamo in Europa".