Banco BPM, il calendario finanziario del 2022

Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

Banco BPM

Il management di Banco BPM ha inoltre segnalato che l'eventuale dividendo che venisse deliberato, sarebbe messo in pagamento nel mese di aprile 2022 ed ha sottolineato che tale informazione è fornita ai soli fini di adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana e che pertanto non può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendi nel corrente anno e/o negli anni futuri.CDA: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativi all'esercizio 2021Assemblea: Assemblea dei SociCDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2022CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022