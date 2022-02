Bankitalia, €-coin frena e risente di impennata prezzi energetici

(Teleborsa) - Si registra un. Lo rivela l'indicatoresviluppato e diffuso da, in collaborazione con il Cepr, che è sceso a gennaioda 0,21.L’indicatore - sottolinea l'Istituto di Via Nazionale - continua a essere, che risente della dinamica dei costi energetici, e dalle valutazioni meno favorevoli di famiglie e imprese sull’evoluzione dell’economia.€-coin è un indicatore che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratich (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).