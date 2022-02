Bibanca, utile 2021 cresce del 76% a 24 milioni di euro

BPER

(Teleborsa) - Bibanca, che fa parte del gruppo, ha chiuso il 2021 con undi 24 milioni di euro, in crescita del 76,4% sul 2020 (13,6 milioni): si tratta del miglior risultato dal 1993, anno di nascita di Banca di Sassari. Lehanno superato i 900 milioni, in aumento del 66,6% rispetto al 2020, portando lo stock di crediti alla clientela a 1,9 miliardi (+32,0% rispetto al 2020). Ilmigliorano significativamente rispetto al 2020, raggiungendo rispettivamente i 59,7 milioni (+23,7%) e i 96,7 milioni (+45,4%).si attestano a 54,5 milioni, in crescita del 36,1% anche per effetto dell'incremento delle spese del personale dovute alla campagna di recruiting messa in atto dalla Banca e che ha portato all'assunzione di 42 persone, oltre che per i costi di integrazione one off delle filiali ex UBI eacquisite dal Gruppo BPER.Ilsi attesta a 7,7% (4,6% nel 2020) e il RORAC è pari al 48,2% (29,8% nel 2020). In miglioramento il NPE gross ratio, pari al 2,2% (era il 3,4% al 31 dicembre 2020). Il rapporto dellesugli impieghi totali si ferma a 0,5%, in calo dallo 0,6% dello scorso anno. Il rapporto fra i crediti deteriorati netti ed il patrimonio si attesta al 7,6% (era il 10,8% nel 2020). Lasi incrementa, passando dal 36,1% di dicembre 2020 al 42,8% attuale ed il costo del credito cala dallo 0,4% allo 0,2%. L'incidenza attuale delle moratorie si posiziona allo 0,03% sul totale dello stock impieghi netti al 31 dicembre 2021. Il patrimonio netto supera i 312 milioni di euro e ilè pari al 45,8% (48,6% nel 2020)."Il nostro progetto di sviluppo vuole essere una sfida più complessa rispetto al perseguimento di un buon risultato annuale - ha dichiarato il- puntiamo a una, obiettivo imprescindibile che, insieme al consiglio di amministrazione, ci siamo impegnati a declinare in tutte le scelte strategiche della banca: nella filiera del credito adottiamo un approccio prudente e responsabile; in ambito HR valorizziamo la diversity e le pari opportunità, favoriamo l'inclusione edopo esperienze professionali fuori dall'isola; cerchiamo costantemente nuove soluzioni tecnologiche per migliorare l'efficienza operativa e per ridurre l’impatto ambientale della nostra attività".