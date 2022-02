Caro bollette, Alverà: "Serve banca del gas europea e sistema stoccaggi comune"

Snam

(Teleborsa) -, auspica la creazione diper risolvere il problema del caro bollette.In una intervista a La Repubblica, il manager afferma cheper risolvere il problema dell'impennata del prezzo del gas, che è lievitato quest'inverno a 90 euro per megawattora rispetto ai 20 euro dello scorso anno. La differenza di 70 euro equivale ad undi circa 200 miliardi.L'Ad di Snam ricorda poi chesul fronte della domanda e dell'offerta. "La produzione europea è in calo e ci troviamo di fronte a un- spiega - dove e' iniziato il passaggio dal carbone al gas. Solo la Cina, ogni anno, aggiunge una quota di domanda quasi pari al fabbisogno di un Paese come la Francia. E questo proseguirà fino a oltre il 2040"."Lache come sistema Italia abbiamo proposto e di cui si discute in Europa - sottolinea Alverà - passa attraverso undel gas. Si possono fare, quando i prezzi sono più bassi perché il mercato è tutto a Nord dell'equatore e il gas si usa soprattutto per il riscaldamento: il gas immagazzinato può essere poi usato come riserva, sia da utilizzare in caso di inverni rigidi, guasti o crisi geopolitiche, sia in caso di prezzi internazionali troppo alti, in particolare del GNL".