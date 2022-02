CNH pagherà ai dipendenti in Italia un bonus fino a 1.235 euro

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha annunciato ai sindacati che, nella bìusta paga di febbraio, distribuirà un bonus ai dipendenti degli stabilimenti italiani di Jesi, Lecce e Modena compreso tra 735 e 1.235 euro lordi.Tale bonus, un riconoscimento per gli obiettivi di efficienza produttiva raggiunti, è commisurato alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva, misurate secondo il sistema WCM (World Class Manufacturing).Nell’insieme, per il 2021 si registra un sostanziale e generale miglioramento rispetto al 2020, anno impattato in modo significativo dall’emergenza sanitaria. Infatti, tutti i tre stabilimenti di CNH Industrial in Italia hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza produttiva che dà diritto all’erogazione del bonus e anche il personale non appartenente ai siti produttivi riceverà un premio.