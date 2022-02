Dichiarazione di Tolosa: Assaeroporti sostiene accordo su iniziativa di ACI Europe

(Teleborsa) - Nuovo fondamentale step verso gli obiettivi di: firmata oggi la- nel corsoche si è concluso anell’ambito della Presidenza francese del Consiglio UE - alla quale hanno aderito, con numeri da record, gli aeroporti di tutta Europa, con l’obiettivo di azzerare leLa Dichiarazione vede per la prima volta uniti iGli aeroporti - si legge nella nota - sono stati i primi a guidare la sfida dellacome dimostra il programma Airport Carbon Accreditation attivo dal 2009, ideato e promosso da ACI a livello globale. A questo si aggiungono la risoluzione NetZero 2050 e l’iniziativa Destination 2050, entrambe fortemente sostenute da ACI Europe, l’Associazione degli aeroporti europei. A livello comunitario, la Dichiarazione è stata firmata, in rappresentanza del settore aeroportuale, da ACI Europe, e da oltre 200 scali in tutto il Continente.Per l’Italia, la Dichiarazione è stata sostenuta da, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, e, tra le società ad essa associate, è stata sottoscritta da: Aeroporto di Bologna,(aeroporti di Napoli e Salerno), GESAP (aeroporto di Palermo), SACBO (aeroporto di Bergamo),(aeroporto di Torino) e(aeroporti di Milano Linate e Malpensa).“Ogni aeroporto che sottoscrive questa Dichiarazione sta facendo unacome industria, come economia e come società, continuando a dimostrare ambizione, visione ed eccellenza nelle azioni verso la sostenibilità. Ammiro e applaudo ognuno di loro", sottolineaDirettore Generale di ACI Europe.che imprimerà un’accelerazione alla decarbonizzazione di un settore già da anni impegnato in progetti per la piena sostenibilità e la transizione green", afferma"Siamo infatti di fronte a un passo decisivo per il raggiungimento degli obiettivi di NetZero 2050. Per i gestori aeroportuali italiani il Green Deal europeo non è una moda, né un vincolo: