Empowerment femminile e PNRR al centro della terza tappa di Women in Export di SACE

(Teleborsa) - Con il webinar “”, prosegue il percorso di Women in Export, la prima business community italiana promossa da, volta a rafforzare la presenza manageriale femminile delle imprese italiane. Il terzo appuntamento, che si è tenuto ieri, è stato l’occasione per fare il punto - insieme a rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Unioncamere e del W20 Women Entrepreneurship and Finance - sulle novità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a supporto della parità di genere.La promozione della, infatti, è tra le priorità trasversali del, che prevede azioni specifiche volte a rafforzare la formazione specialistica nei settori scientifico, digitale e finanziario, consentendo alle donne di avere pieno accesso agli oltremessi a disposizione per l’innovazione delle imprese.Oltre alle agevolazioni introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Next generation EU per il rilancio dell’occupazione femminile, nel corso del webinar sono stati anche illustrati ulteriori strumenti dedicati all’empowerment delle donne.L’incontro è stato moderato da, Head of Education di SACE, e ha visto la partecipazione didel Ministero dell'Economia e delle Finanze, di, Vicesegretario generale Unioncamere e di, Coordinatrice W20 Women Entrepreneurship and Finance e Founder Angels4Women.“L’empowerment femminile – ha sottolineato Mariangela Siciliano, Head of Education di SACE - è determinante per creare un futuro sostenibile e garantire una crescita economica inclusiva. Il PNRR e in particolare larappresentano un’opportunità senza precedenti per il raggiungimento di un reale equilibrio di genere nel nostro Paese e nel nostro tessuto produttivo. Da qui la necessità di favorire occasioni di confronto ‘operativo’ tra istituzioni, imprese e professionisti che rappresenta uno degli obiettivi chiave di”.Ladi Women in Export, lanciata da SACE lo scorso dicembre con la partecipazione della, vede già oltre 300 iscritte e intende rappresentare un punto di riferimento nel panorama nazionale per generare connessioni di valore tra le migliori professionalità femminili provenienti dal mondo imprenditoriale, istituzionale e associazionistico che si occupano di export e internazionalizzazione nel nostro Paese. Un vero e proprio, completamente gratuito, in cui poter interagire, confrontarsi e condividere le proprie esperienze.