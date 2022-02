"Festival dei Due Mondi", Corte dei conti approva gestione 2020 della Fondazione

(Teleborsa) - Laha approvato lache, dal 1986, assicura continuità e sostiene le attività culturali dell'omonimo festival spoletino, evento oggetto di contribuzioni annue da parte delin virtù del suo riconosciuto interesse pubblico sul fronte della cultura.L'per via del miglioramento della gestione operativa, – rileva la Corte dei conti – chiude con un(nel 2019 era di 507 euro), dovuto al minor volume di attività dell'edizione del Festival per via degli eventi pandemici, con una flessione dei ricavi propri della Fondazione (biglietteria, fund-raising).Inche si attesta a 3.829.777 euro (4.998.931 nel 2019). La Sezione rileva, in particolare, che ad eccezione dell'aumento dei contributi in conto esercizio (da 3.062.972 a 3.167.405 euro), le altre componenti dei ricavi e proventi per l'attività istituzionale, voce più rilevante del valore della produzione, sono diminuite, rispetto al 2019, da 4.965.851 a 3.741.690 euro.Sempre rispetto al 2019, nel 2020(da 611.000 a 233mila euro) e i ricavi per cessioni di prodotti e prestazione di servizi (da 1.291.879 euro a 341.285), per effetto delle restrizioni al programma dovute, anche qui, all'emergenza sanitaria.Ilè diminuito del 25,51%, passando da 4.944.446 euro ai 3.682.937 del 2020. Il patrimonio netto a chiusura d'esercizio 2020 si attesta a 1.146.313 euro, rispetto al dato di 1.019.201 dell'anno precedente.