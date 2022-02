Il calendario 2022 degli eventi societari di Hera

Azienda multiservizi

Hera

(Teleborsa) - L', quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2022 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.Il management diha inoltre comunicato che il pagamento dei dividendi relativi all’esercizio 2021 è previsto a decorrere dal 22 giugno 2022, con stacco della cedola il 20 giugno 2022. Ha sottolineato però che tale comunicazione viene resa nota al fine di adempiere alle prescrizioni di Borsa Italiana e che, pertanto, non può essere interpretata come previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo nel corso del presente anno né negli anni futuriCDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio precedenteAssemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio precedenteCDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022