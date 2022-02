Inflazione, sondaggio BCE: il settore privato rivede al rialzo le stime per il 2022 (+3%)

(Teleborsa) - Brusco aumento delle previsioni dida parte degli esperti di finanza e degli economisti del settore privato nell'area euro: lo rileva l'ultimo sondaggio condotto dallae pubblicato all'indomani della riunione del Consiglio direttivo, al termine della quale la presidente Christine Lagarde ha lanciato segnali potenzialmente restrittivi sulla politica monetaria. Ora in media gli esperti si attendono che ilsi attesterà al 3% sul 2022, laddove nell'indagine di soli tre mesi fa pronosticavano un 1,9%.Sul 2023 è atteso un 1,8% e sul 2024 uno 1,9%. La BCE, col suo obiettivo di stabilità dei prezzi punta a una inflazione al "" sulla media di questo periodo previsionale quindi se per quest'anno le attese di inflazione degli economisti del settore privato sono certamente più elevate sui due anni successivi sono lievemente inferiori. Va chiarito che le previsioni di questo sondaggio non rappresentano le previsioni della stessa BCE, che come ricordato ieri da Lagarde verranno aggiornate solo aldel 10 marzo. Tuttavia sono un elemento rilevante per spiegare leche si stanno creando all'interno dell'istituzione dato che la BCE accorda una notevole rilevanza nelle sue valutazioni sulla stabilità dei prezzi, oltre che alle dinamiche degli indici generali, anche alle aspettative del pubblico, di cui questa indagine (Survey of professional forecasters) è una cartina di tornasole.Il sondaggio della BCE rileva un consistente aumento anche delle attese degli esperti del settore privato sull', cioè l'indice dei prezzi al consumo depurato dalle voci più volatili, come energia e alimentari: ora sul 2022 prevedono un +2%, a fronte del +1,5% dell'indagine precedente, sul 2023 1,8% e sul 2024 1,9%. Passando allale attese su quest'anno si sono invece attenuate al +4,2% del PIL, sempre per l'insieme dell'area euro, a fronte del +4,5% di tre mesi fa. Sul 2023 gli esperti del settore privato pronosticano un +2,7% e sul 2024 un 1,7%. Infine migliorano le previsioni sulla: in media secondo gli analisti dovrebbe attestarsi al 7,2% quest'anno, calare al 6,9% nel 2023 e al 6,8% nel 2024.