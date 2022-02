Iren, il calendario finanziario del 2022

utility emiliana

Iren

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2022 ed ha comunicato che il dividendo relativo all'esercizio 2021, che sarà approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, potrà essere posto in pagamento a decorrere dal 20 luglio 2022, con stacco della cedola il 18 luglio 2022.ha però sottolineato che tale comunicazione è fatta ai soli fini di adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana e che pertanto non può essere interpretata in alcun modo come una previsione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la distribuzione di dividendo nel corso del presente anno né negli anni futuri.CDA: Approvazione del Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionaliCDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionaliAssemblea: Unica convocazione - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Approvazione della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2021; Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 (prima sezione); Deliberazione consultiva sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (sezione seconda); Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2022-2024 e determinazione compensiAppuntamento: Comunicato stampaCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionaliCDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali