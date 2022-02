Iveco darà a dipendenti bonus di risultato fino a 1.235 euro

Iveco Group

(Teleborsa) -, in un un incontro con i sindacali, ha annunciato che pagherà ai propri dipendenti un bonus contrattuale per i risultati conseguiti compreso fra 938 e 1.235 euro lordi.Il bonus, che sarà erogato nelle buste paga di febbraio, è commisurato alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva, misurate secondo il sistema WCM (World Class Manufacturing) ed in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva raggiunti.Nell’insieme, per il 2021 si registra un sostanziale e generale miglioramento rispetto al 2020, anno impattato in modo significativo dall’emergenza sanitaria. Infatti, sei stabilimenti di Iveco Group in Italia su otto hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza produttiva che dà diritto all’erogazione del bonus, ma il premio sarà pagato anche al personale non appartenente ai siti produttivi. Gli stabilimenti che hanno raggiunto i migliori risultati in termini di recupero dell’efficienza dono Brescia Commercial Vehicles, Suzzara e Foggia.