Medica, fatturato stabile a 44 milioni di euro nel 2021

Medica

(Teleborsa) -ha chiuso il 2021 con undi circa 43,8 milioni di euro, in leggero calo rispetto al 2020 (44,1 milioni di euro di euro) e in crescita del 26% rispetto al 2019. "Sono soddisfatto dei risultati realizzati nel 2021 - ha commentato il presidente- nonostante le, con le incertezze nelle consegne dei materiali dai fornitori e una flessione nel primo semestre dei ricavi della Water Division, alle quali si è aggiunto il fermo dell'impianto del nostro principale fornitore del servizio di sterilizzazione, avvenuto principalmente alla fine dell'anno, che ha determinato una riduzione delle consegne dei nostri prodotti ai clienti nell'ultimo periodo dell'anno".L'andamento del fatturato del 2021 è stato caratterizzato principalmente da una significativa crescita delle linee di business, passata da 7,1 milioni di euro nel 2020 a 9,2 milioni di euro nel 2021 (+31%), eche, anche grazie al contributo della neo-acquisita THF a partire dal 1 luglio 2021 per circa 1,3 milioni di euro, è passata da 8,8 milioni di euro a 12 milioni di euro (+37%), accompagnate da una crescita più contenuta nella divisionee nelle prestazioni di servizi e da una flessione nelle altre linee di business; in particolare, laè passata da 4,8 milioni di euro nel 2020 a 3,5 milioni di euro nel 2021 (-27%).Considerando inel 2021, pari a circa 2,5 milioni di euro, il valore complessivo dei ricavi consolidati sarebbe pari a 45 milioni di euro", spiega in una nota l'azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata da novembre 2021 su Euronext Growth Milan.La, positiva per circa 10,8 milioni di euro, include l’effetto netto derivante dall'aumento di capitale deliberato per la quotazione, pari a circa 17,2 milioni di euro, e l'esborso netto derivante dall'acquisizione del 100% della THF per circa 2,3 milioni di euro, al netto dei quali sarebbe stata negativa per circa 4,1 milioni di euro, e quindi in aumento di 1 milione di euro rispetto al 2020.