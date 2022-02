Piazza Affari negativa su stretta BCE. Salgono i petroliferi, a picco Poste

S&P-500

(Teleborsa) -assieme agli altri Eurolistini, penalizzati dai toni più hawkish delle attese della BCE nella giornata di ieri. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,16%. Sulla borsa di Milano,per penalizzata dalla prospettiva di un rialzo dei tassi e dalle operazioni legate al Superbonus., che in giornata ha rivelato la nuova struttura organizzativa: nominati in figure chiave i manager di ENI e CDP.per il comparto automotive e i bancari, con i secondi che però arrivavano da sedute con buoni rialzi. L'unico comparto che spicca in positivo è quello dei petroliferi, grazie al greggio che è arrivato ai massimi in sette anni, coned(che ha definito le condizioni per lo sbarco in borsa di Var Energi) in cima al FTSE MIB. Strappa, dopo la promozione di Barclays.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,145. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.806,3 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,53%.Torna a salire lo, attestandosi a +151 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,68%.seduta drammatica per, che crolla dell'1,75%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,17%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,77%.A Milano, forte calo del(-1,79%), che ha toccato 26.604 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 28.975 punti, in forte calo dell'1,73%.In discesa il(-1,16%); sulla stessa linea, negativo il(-1,29%).In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,81 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,62 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,65 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,01%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,24%.Sensibili perdite per, in calo del 5,25%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,48%.In apnea, che arretra del 3,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,27%),(+5,44%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,23%.Affonda, con un ribasso del 3,13%.