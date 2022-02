SITI, CdA valuta congruo il prezzo dell'OPA Barbieri & Tarozzi Holding

SITI

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, produttore di impianti completi a servizio dell'industria ceramica mondiale quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato all'unanimità il comunicato dell'emittente, esprimendo le proprie valutazioni in merito all'promossa da Barbieri & Tarozzi Holding. L'OPA è stata annunciata a dicembre 2021 e punta al delisting della società.In particolare, il CdA ha valutato positivamente l'offerta e ha ritenutodi 3,55 euro per ciascuna azione SITI che sarà portata in adesione. L'OPA della holding, che possiede già il 74,68% del capitale di SITI, partirà lunedì prossimo (7 febbario) e terminerà il 25 febbraio, salvo proroghe.