Spreco alimentare, italiani più attenti ma numeri ancora allarmanti

(Teleborsa) - Si spreca ancora troppo cibo nel mondo: numeri alla mano, secondo la FAO,E anche se la pandemia ha un po' frenato la corsa modificando in modo più virtuoso le nostre abitudini di spesa e consumo, quando si parla dic'è ancora tanto da fare, soprattutto fra le mura domestiche. Basti pensare che tagliando gli sprechi alimentari delle famiglie italiane sarebbe possibile imbandire adeguatamente la tavola dei circache in Italia con l’emergenza Covid sono costretti a chiedere aiuto per il cibo con pacchi alimentari o pasti gratuiti in mensa o nelle proprie case. E’ quanto emerge da un'analisiin occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra domani, sabato 5 febbraio. In media nella spazzatura degli italiani finiscono quasiin più rispetto allo scorso anno per una valore complessivo di quasisecondo l’analisi Coldiretti su dati Waste Watcher International. Uno scandalo in una situazione in cui più dell’8% di tutta la popolazione italiana rischia la povertà alimentare nei prossimi mesi, avendo budget risicati per cui la fiammata inflazionista è sufficiente per metterli in difficoltà nel garantirsi i pasti sempre e comunque, secondo il rapportoTra i consigli di, quello di acquistare poco alla volta per mangiare cibi sempre freschi e con tutti i nutrienti intatti, recuperare gli avanzi con ricette creative e congelare quelli che non saranno consumati a breve, fare la spesa tenendo a mente ciò che hai già a casa, consumare prima il prodotto con scadenza più ravvicinata o l’alimento acquistato prima, riporre gli avanzi in contenitori ermetici per conservarli al meglio.