Tecnologia accelera, Pertosa: cogliere e sfruttare nuove opportunità

(Teleborsa) - "La pandemia ci ha fatto viverein particolare di come possa aprire dellelasciarciLo ha detto, Cavaliere del Lavoro delaggiungendo cheappena ieri il Presidente della Repubblicasottolineava leche attraversano - in particolare modo il Mezzogiorno - ma anche"La- prosegue Pertosa -e la nuova Banca Digitale che oggi ha presentato ad di Intesa Sanpaolo,che offrono a famiglie e imprese esperienze del tutto nuove, anche in