Gruppo FS, Ferraris: focus su mobilità integrata e investimenti su infrastrutture innovazioni tecnologiche

(Teleborsa) - Nuove sfide sulla mobilità integrata, connettività di bordo su tutti i treni, investimenti in infrastrutture sostenibili, innovazioni tecnologiche, nelle stazioni e nell’acquisto di nuovi convogli sempre più ecologici. Questi i temi affrontati dall’amministratore delegato delin un’intervista a Milano Finanza.Ferraris ha anche dato delleche il Gruppo presenterà il prossimo aprile “Avrà un respiro decennale - spiega - e viaggerà su un ordine didella grandezza di, solo per l’infrastruttura ferroviaria, alla quale dobbiamo aggiungere quelli di Anas per le strade. L’obiettivo è favorire le sinergie tra le varie anime presenti all’interno del Gruppo”.Nel corso dell’intervista è stato affrontato anche il tema deglima non solo, anche lee la valorizzazione esia ferroviari che stradali che potranno essere utilizzati per produrre energia con impianti da fonti rinnovabili.Infine, l’Amministratore Delegato Ferraris ha tracciato il quadro degli investimenti previsti dalle. “Abbiamo già speso, ad oggi, con RFI, più didal PNRR”, spiega Ferraris.