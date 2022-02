Banca Sistema ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Banca Sistema

la banca specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione

(Teleborsa) -, facendo seguito all’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2021, ha reso noto l'avente come obiettivo la costituzione di un "magazzino titoli" al solo fine di pagare in azioni una quota della remunerazione variabile assegnata al "personale più rilevante", in applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione approvate dall’Assemblea.Il programma di acquisto di azioni proprie inizierà il 15 febbraio 2022 e si concluderà entro il 30 giugno 2022 e potranno essere acquistate n. 878.277 massime azioni ordinarie Banca Sistema, entro un importo complessivo non superiore ad euro 2.300.000,00. Il Consiglio di Amministrazione può disporre delle azioni proprie assegnandole quale parte della remunerazione variabile da corrispondere ad alcune figure aziendali nel rispetto delle politiche di remunerazione tempo per tempo approvate dall’Assemblea;Inoltre la Banca ha specificato che ha conferito all’intermediario indipendente Intermonte SIM l’incarico di liquidity provider, da ultimo rinnovato in data 12 febbraio 2021, in base al quale quest'ultimo, a far data dal 13 novembre 2018, svolge l’attività di negoziazione in nome proprio delle azioni di Banca Sistema.Al 2 febbraio 2022, Banca Sistema non detiene azioni proprie.A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,49%.