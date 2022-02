Buona giornata per le borse europee ma Piazza Affari è pesante

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, dove l'ottimismo è stato disturbato dalla pessima performance della Borsa di Milano, che è in rosso. Dopo i primi scambi in territorio positivo, gli investitori sono tornati a soppesare le tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente sull'Ucraina e le aspettative per una stretta monetaria da parte delle principali banche centrali. Intanto, continua il sell-off suiinnescato giovedì dalle parole di Christine Lagarde. Su questo tema, prevede ora duedi 25 punti base a settembre e dicembre 2022.Sul fronte macroeconomico, in mattinata ha deluso ladi dicembre 2021, che ha mostrato una discesa mensile dello 0,3%, contro attese per un aumento dello 0,4%. Migliora invece sopra le attese il, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,145. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,68%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +160 punti base, aumentando di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,80%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,33%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,45%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,22%) e si attesta su 26.279 punti: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 28.633 punti, ritracciando dell'1,18%.In discesa il(-0,95%); sulla stessa linea, negativo il(-0,73%).tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,94%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,89%.Crolla, con una flessione del 3,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,80%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,98%.Tra i(+1,42%),(+1,28%),(+1,21%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,71%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,64%.In caduta libera, che affonda del 2,63%.