Eni con UE e Unicef per migliorare qualità acqua a Bassora in Iraq

(Teleborsa) -, hanno un progetto che punta anella città di Bassora, compresi oltreIl progetto si allinea all'impegno condiviso con il settore privato per guidare il progresso verso l'Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in Iraq e nel mondo.Alla cerimonia di lancio hanno partecipato il governatore di Bassora,, partner del progetto,, Responsabile della Cooperazione della Delegazione UE in Iraq,, Deputy Representative dell’UNICEF in Iraq,, Responsabile dello Sviluppo Sostenibile di Eni,, Managing Director di Eni Iraq BV, e altre autorità."Questo progetto con l'UE in collaborazione con Eni aiuterà a garantire la fornitura di acqua potabile equa, sostenibile e sicura alle popolazioni vulnerabili e a sostenere la creazione di posti di lavoro verdi sostenibili per i giovani della città di Bassora", ha spiegato, Vice Rappresentante di UNICEF in Iraq."Siamo orgogliosi di confermare con questo importante programma congiunto con l'UNICEF il nostro solido impegno in Iraq e in particolare nel sud del Paese, a Bassora", ha commentato, Responsabile della Cooperazione dell'UE in Iraq, aggiungendo "applicando un approccio orientato all'occupazione, contribuiremo a creare posti di lavoro verdi e dignitosi per i giovani di Bassora, ma anche a costruire forti alleanze per portare avanti l'agenda del cambiamento climatico insieme a Eni"."Eni metterà a disposizione i propri impianti di trattamento dell'acqua di Al-Baradiya - ciascuno con una capacità di 400.000 litri per ora - avvalendosi del sostegno del Ministero del Petrolio e della Basra Oil Company", ha sottolineato ha detto, Responsabile dello Sviluppo Sostenibile di Eni.Il cambiamento climatico ha un impatto grave sulla vita dei bambini in Iraq: quasi 3 bambini su 5 non hanno accesso a servizi idrici gestiti in modo sicuro e meno della metà delle scuole del paese ha accesso all'acqua. Grazie a questo progetto, che ha uncirca 350.000 persone in due comunità all'interno della città di Bassora avranno accesso a servizi idrici migliori e resilienti al clima. Inoltre 1.000 persone nella città di Bassora, in particolar modo i giovani, avranno la possibilità di contribuire alla fornitura di servizi equi e di promuovere una crescita verde ad alta intensità di occupazione.