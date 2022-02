Esprinet, Intermonte conferma target price e BUY

Intermonte

(Teleborsa) -ha confermato ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, a 19,1 euro per azione e mantenuto ilsul titolo a "Buy". Gli analisti ribadiscono "la visione positiva sul titolo" e confermano la società "come una delle nostre migliori scelte tra le mid-cap italiane per il 2022". Esprinet trarrà vantaggio da molteplici fattori favorevoli, tra cui la crescente domanda B2B supportata da un trend di crescita strutturale nell'Europa meridionale e dai progetti del PNRR italiano.Intermonte ora si aspetta che la società chiuda il 2021 conper 4.650 milioni di euro, undi 85 milioni di euro e undi 46 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 5.092 milioni di euro, 101 milioni di euro e 57 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a vendite per 5.395 milioni di euro, un EBITDA adjusted di 114 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 66 milioni di euro.registra unarispetto alla vigilia, e si attesta a 11,74 Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 11,66 e successiva a quota 11,59. Resistenza a 11,89.