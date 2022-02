Export, arrivano in Italia nuovi servizi per la gestione e la salvaguardia del credito delle PMI

(Teleborsa) - L', cifra pari a un terzo del PIL nazionale, tra i Paesi dell'Unione raggiunge i 3mila miliardi di euro e quello tra gli Stati membri e il resto del mondo 2mila miliardi di euro. Globalmente viene stimato in 20mila miliardi di dollari. In tale scenario nel quale risulta strategico tutelare le aziende che esportano è strategico, arriva in Italia un servizio per la gestione e salvaguardia del credito export.– come spiegano dasocietà italiana con sede a Milano – consente alle Pmi italiane ed estere di disporre in pochi minuti, tramite la, di una radiografia dei molteplici profili di rischio connessi al recupero credito impagato oltrefrontiera, così da ricevere il pricing proporzionato al rischio della specifica attività di recovery, attribuire digitalmente il mandato di gestione e attivare il team di 250 legali e partner presenti in più di 100 Paesi, in tutti i Continenti. I servizi offerti spaziano dal recupero crediti in Italia e all'estero, dalla cessione del credito ai servizi di assicurazione e alle possibili garanzie alternative, dalla contrattualistica internazionale alla finanza agevola, dalla tutela dei crediti nella PA italiana alla cessione di quelli deteriorati (NPL – Non Performing Loans e NPE – Non Performing Exposure), dalla Litigation Funding all'M&A (Merger & Acquisition) al Debt e il Capital Advisory alla locazione operativa."Le Pmi europee – afferma– sono 24 milioni, pari a oltre il 98% del totale e rappresentano i due terzi della forza lavoro e il 60% del PIL dell'Ue. La nostra proposta innova in modo originale e disruptive il settore della gestione crediti dedicata al mondo Corporate, supportando principalmente gli esportatori italiani ed esteri, ma anche le aziende che operano in ambito nazionale, con una piattaforma intelligente e un team internazionale".