Ferrari, informativa su azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan (EXM), nell’ambito delladel programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 4 ottobre 2021, dal 2 al 4 febbraio 2022, un totale dial prezzo medio unitario di 201,7735 euro, per unpari aDall’annuncio della quinta tranche del programma di acquisto di azioni proprie del 4 ottobre 2021 fino al 4 febbraio 2022, il corrispettivo totale investito è stato:• 111.056.388,80 euro per n. 525.783 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 5.457.277,38 USD per n. 21.214 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 4 febbraio 2022 Ferrari deteneva pertanto 10.319.900 azioni proprie ordinarie pari al 4,01% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dall'1 gennaio 2019 al 4 febbraio 2022 il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 5.134.574 azioni proprie sul EXM e NYSE per un corrispettivo totale di 769.305.970,33 euro.Intanto, a Milano,si muove verso il basso e si posiziona a 198,5 euro, con una discesa dello 0,75%.