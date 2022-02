Giù il comparto telecomunicazioni in Italia (-2,28%), telecom Italia si muove verso il basso

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Telecom Italia

Inwit

bassa capitalizzazione

Tiscali

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre mostra un'intonazione debole l'Ilprocede a quota 10.542,8 in diminuzione di 239 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 282 dopo aver avviato la seduta a 284.Tra i titoli del, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,64%.