Intesa Sanpaolo svetta sul FTSE MIB dopo giudizi positivi degli analisti

Colosso creditizio

(Teleborsa) - Ilitaliano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 2,688 euro per azione a metà seduta, con un. Il titolo di Intesa Sanpaolo beneficia deidopo la presentazione del piano al 2025 di venerdì. Exane BNP Paribas, JPMorgan, Barclays, UBS e Kepler Cheuvreux hanno alzato i rispettivi target price, confermando le loro raccomandazioni positive (Outperform per Exane e Buy per gli altri). Prezzo obiettivo alzato anche da Credit Suisse, che mantiene il giudizio Neutral sul titolo.Intesa Sanpaolo è ile uno dei pochi in terreno positivo in una giornata difficile per Piazza Affari, che è il peggior listino europeo. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,717 e successiva a 2,789. Supporto a 2,646.