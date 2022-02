Kazaks (BCE), improbabile un aumento dei tassi a luglio

(Teleborsa) - Unimplicherebbe un", ma "in generale, nel contesto attuale, nominare un mese specifico sarebbe molto prematuro". Lo ha detto, presidente della Banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Reuters. "Se vediamo che l'inflazione rimane alta e il mercato del lavoro resta forte o si rafforza ulteriormente, se vediamo che l'economia va avanti, la direzione è chiara: potremmo agire prima di quanto ipotizzato in passato", ha aggiunto l'economista.I commenti di Kazaks arrivano a poca distanza da quelli del presidente della Banca dei Paesi Bassi, il quale ha affermato che "personalmente mi aspetto chedi quest'anno. Normalmente aumenteremmo i tassi di un quarto di punto percentuale, non ho motivo di aspettarmi che faremmo un passo diverso".Glidi interesse da parte della BCE dopo le parole di Christine Lagarde. Nella conferenza post-annuncio di politica monetaria di giovedì scorso, la presidente della BCE ha sottolineato i crescenti rischi inflazionistici e fornito una visione più "hawkish" di quella che si attendeva il mercato.