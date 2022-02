Mercati asiatici misti, brillano i listini cinesi dopo le festività

Euro contro la valuta nipponica

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - I mercato asiatici mostrano unnella giornata odierna, con i mercati della Cina continentale in netto aumento dopo una settimana di chiusura a causa della festività del capodanno lunare. Il listino dicontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,70%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,70%, e balzo per, che mostra un +2,03%.Sul fronte macroeconomico, l' ha registrato il suo ritmo di crescita più lento in cinque mesi a gennaio, con i focolai di Covid e le conseguenti misure di contenimento che hanno colpito il sentiment delle imprese. In è migliorato il(superindice) a dicembre.Leggermente negativo(-0,51%); consolida i livelli della vigilia(-0,19%). In ribasso(-1,29%); sulla parità(-0,06%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,18%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,1%.Il rendimento per l'è pari 0,2%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,7%; preced. -1,2%)00:50: Partite correnti (atteso 74 Mld ¥; preced. 897 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%).