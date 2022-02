Piano Scuola al via con risorse PNRR: ecco le novità

(Teleborsa) -grazie alle risorse erogate dall'UE con il, che al capitolo istruzione assegna, dopo gli oltre 5 miliardi di bandi assegnati per mense, messa in sicurezza, palestre, strutture, nuove scuole, asili nido. Il cronoprogramma dei nuovi interventi, è stato recentemente discusso dalcon il Premier Mario Draghi, e ci si prepara a. Il via alla riforma scatterà in anticipo per arrivarecon ladegli 1,5 miliardi complessivi assegnati. Ma ecco i punti salienti della riforma scolasticaFra i primi interventi quello c he combatte la dispersione scolastica, che partirà a marzo con attività di mentoring, tutoraggio e formazione, a favore degli studenti che sono più a rischio di abbandono scolastico o che abbiano già abbandonato la scuola. Previste anche azioni dedicate agli alunni con bisogni educativi speciali (Bes). Per fare tutto questo serviranno specifiche task force nelle scuole di primo e di secondo grado ed anche una piattaforma online in via di costituzione.Fra i punti cruciali del PNRR quelle della riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), attraverso un amento dei corsi e potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0. Entro settembre è prevista la realizzazione di un sistema digitale per il monitoraggio e la governance nazionale degli ITS.C'è poi il Piano scuola 4.0 che dovrebbe prendere il via entro giugno, per riuscire a trasformare almeno 100 mila classi, entro il 2026, in ambienti di apprendimento innovativi e per dare impulso a intelligenza artificiale, robotica, realtà aumentata, big data, cybersicurezza.Assieme allo sviluppo del digitale è previsto un potenziamento delle discipline STEM e la formazione digitale degli insegnanti, con l'obiettivo di arrivare a formare a fine piano 650mila persone fra insegnanti e personale scolastico.