Piazza Affari frena i Listini europei che si muovono senza slancio

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Enel

Telecom Italia

DiaSorin

Unicredit

Ferragamo

B.F

Tod's

Banca MPS

ENAV

Tinexta

Datalogic

GVS

(Teleborsa) -, che agisce da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. Dopo i primi scambi in territorio positivo, gli investitori sono tornati a soppesare le tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente sull'Ucraina e le aspettative per una stretta monetaria da parte delle principali banche centrali. Intanto, continua il sell-off sui titoli di stato innescato giovedì dalle parole di Christine LagardeSul fronte macroeconomico, in mattinata ha deluso ladi dicembre 2021, che ha mostrato una discesa mensile dello 0,3%, contro attese per un aumento dello 0,4%. Migliora invece sopra le attese il, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,143. Lieve aumento dell', che sale a 1.812,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,62%) si attesta su 90,81 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +158 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,77%.senza slancio, che negozia con un -0,04%,è stabile, riportando un moderato +0,14%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,19%.A Piazza Affari, ilè in calo (-1,15%) e si attesta su 26.298 punti: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 28.640 punti, ritracciando dell'1,16%.In discesa il(-0,91%); sulla stessa tendenza, negativo il(-0,84%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,85%.Affonda, con un ribasso del 2,77%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,28%.Tra i(+0,87%),(+0,85%),(+0,84%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,32%.Crolla, con una flessione del 2,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,22%.Tra lepiù importanti:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,7%; preced. -1,2%)00:50: Partite correnti (atteso 74 Mld ¥; preced. 897 Mld ¥)08:45: Partite correnti (preced. -3,6 Mld Euro)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 12,5%).