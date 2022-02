Sace, al via le candidature per l'IT Academy

(Teleborsa) - Si aprono oggi le candidature alla, un progetto dedicato aiche vogliono accrescere le proprie competenze informatiche e muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Obiettivo – spiega Sace in una nota – dell'iniziativa è dare la possibilità adi accedere a unin aula integrato da un affiancamento on the job quotidiano della durata di un anno, nell'ambito della divisione IT di Sace.I partecipanti all'Academy potranno confrontarsi da subito con attività pratiche e maturare una preziosa esperienza sul campo, contribuendo anche allo sviluppo tecnologico e digitale di Sace. Il programma, che si svilupperà lungo un arco temporale di 12 mesi, prevede una induction iniziale, seguita da una formazione specialistica in ambito ICT con il coinvolgimento in casi concreti, che si completerà con lrientra nell'ambito delliniziativa dellaneo assunti, che offre una chiarae un percorso di valorizzazione dei talenti in linea con le best practice di mercato."Questo progetto è una grande opportunità di apprendimento e sperimentazione per i neolaureati – ha dichiarato– e per noi di Sace rappresenta un'occasione unica per guardare al futuro, formando le professionalità di domani. È un'iniziativa che rafforza il nostro impegno per la valorizzazione dei giovani talenti che si inserisce nel percorso, già avviato con successo, dell'Early Career Program".