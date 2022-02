Seduta molto negativa per il settore utility italiano (-2,33%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

listino principale

Hera

Italgas

Terna

Ftse MidCap

Alerion Clean Power

IREN

ERG

bassa capitalizzazione

Ambienthesis

Edison R

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 36.987,7 con una perdita di 861,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 374, dopo una partenza a 380.Nel, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,85%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.Tra le azioni del, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Tra i titoli adell'indice utility, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,17% sui valori precedenti.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.