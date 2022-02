Snam, il calendario finanziario del 2022

Snam

Snam

(Teleborsa) -ha reso note le date previste nel corso del 2022 per la diffusione dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e delle conference call per la presentazione dei dati contabili. E' inoltre previsto ilper l’illustrazione agli investitori istituzionali e agli analisti finanziari degli obiettivi aziendali stabiliti nel Piano strategico 2022-2026, a partire dal mese di dicembre 2022.In linea con la politica dei, il management diha comunicato che il pagamento dell'acconto del dividendo 2021 avverrà il 26 gennaio 2022, con data di stacco il 24 gennaio 2022 e il saldo del dividendo 2021 sarà il 22 giugno 2022, con data di stacco il 20 giugno 2022.CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Proposta dividendo 2021, Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022, Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021 e Convocazione Assemblea degli AzionistiAppuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultatiAppuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati economico-finanziari prima dell'apertura della BorsaAssemblea: Bilancio di esercizio 2021, Delibera destinazione utile dell’esercizio 2021, Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022 e Nomina organi sociali - Unica convocazioneAppuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine dell’AssembleaCDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultatiAppuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati economico-finanziari prima dell'apertura della BorsaCDA: Relazione finanziaria al 30 giugno 2022Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Consiglio di Amministrazione e Conference Call per la presentazione dei risultati nel pomeriggioCDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022 e Delibera acconto dividendo 2022Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultatiAppuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati economico-finanziari prima dell'apertura della BorsaCDA: Piano strategico 2022-2026Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultatiAppuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati economico-finanziari prima dell'apertura della Borsa