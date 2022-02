Speranza: Serve cautela, ma verso fase nuova

(Teleborsa) - Larestama il peggio dovrebbe - il condizionale resta d'obbligo -"I numeri sembrano segnalare una tendenza nuova rispetto alle ultimeOrmai da 7 giorni c’è una controtendenza, c’è una prima riduzione dei casi. Questo significa che dobbiamo restare con i piedi per terra, avere ancora grande attenzione e cautela, ma si sta aprendo una fase nuova, una fase che dobbiamo sapere interpretare". Lo ha detto il ministro della Saluteospite a Sky TG24 nella trasmissione e-Venti.Sullo statoe, in particolare, sull’eventualità di prorogarlo ancora, Speranza ha dichiarato: “Valuteremo con la massima attenzione, sulla base dei dati dei prossimi giorni. Oggi ancora siamo in una situazione epidemiologica tutt’altro che semplice, abbiamo meno casi rispetto all. Al momento in Italia ci sono circa 2 milioni di positivi, un numero molto significativo. Credo che dobbiamo leggere giorno per giorno l’evoluzione.Quanto alha spiegato che altri Paesi hanno dovuto adottare misure più dure, mentre “noi stiamo riuscendo a piegare la curva sostanzialmente senza restrizioni invasive per la vita delle persone. Ci siamo riusciti proprio grazie a strumenti come la campagna di vaccinazione e il Green pass che è "i ha messo nelle condizioni di evitarecome invece hanno fatto altri Pesi europei".