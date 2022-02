Superbonus, stretta su cessioni multiple mette a rischio i conti del Governo

(Teleborsa) - Secondo i tecnici della misura pensata dal governo per frenare il crescente fenomeno dellenell'ambito degli incentivi per la ripresa deldopo lo stop legato alla pandemia potrebbe produrre una perdita diche il governo ha stimato e messo a copertura, ad esempio, dei costi del 110% da sostenere per i prossimi anni. L'ultima stretta sulle cessioni multiple dei bonus edilizi e di quelli Covid non preoccupa infatti solo le associazioni di categoria.I tecnici deldi Palazzo Madama hanno passato in rassegna le misure delall’esame del Senato. Lo stop alle cessioni successive alla prima, riconoscono, "potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel settore", ma "la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla- le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito".In sintesi, il provvedimento "potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità deglifuturi nel settore". Con il calo degli interventi verrebbero così a ridursi anche le stime degliche il Governo ha da sempre associato alle detrazioni fiscali in materia edilizia (come ad esempio il 110%). Il servizio Bilancio ha messo in evidenza che nei saldi di finanza pubblica sono sempre state contabilizzate "le maggiori entrate a titolo di Iva, Irpef/Ires e Irap che sono state ipotizzate come ascrivibili all'effetto correlato alla spesa indotta (ossia i maggiori investimenti nel settore)".Per tali ragioni, hanno quindi suggerito i tecnici, "appare opportuno acquisire la", cioè, "un approfondimento in ordine al profilo evidenziato al fine di poter riscontrare l'affermazione che si legge in relazione tecnica per cui le disposizioni in commento non recano maggiori oneri per la finanza pubblica". Dal conto non andrebbero comunque esclusi i miliardi a causa delle. Dai 4 miliardi denunciati dal Governo a inizio anno si è già saliti di oltre un miliardo da Nord a Sud. Le frodi, poi, sulle operazioni inesistenti drenano soltanto denaro pubblico ed escono ovviamente da qualsiasi calcolo o stima di copertura. Sul tema frodi e sui problemi per il destino deisi sono espresse tutte le, le quali però chiedono al Governo di rivedere le modalità di intervento e all’agenzia delle Entrate di procedere insieme a un’analisi tecnica e qualitativa dei comportamenti illeciti, così da poter assumere le giuste contromisure.