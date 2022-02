Thales Alenia Space apre la strada ai futuri sistemi di navigazione satellitare

(Teleborsa) -, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%) ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un contratto dall' Agenzia Spaziale franceseper lo sviluppo di un(a doppia frequenza multi-costellazioni) nell’ambito del sistema SBAS (Satellite-based Augmentation Systems) di prossima generazione, simile ad EGNOS – il sistema europeo di navigazione satellitare.Questo prototipo completerà entrambi ibeneficiando dei segnali trasmessi in frequenze multiple per prestazioni migliorate, rivolte in modo particolare alla navigazione aerea e all'atterraggio, ma anche a tutte le applicazioni che richiedono informazioni di posizionamento altamente affidabili e precise. Una volta sviluppato, questo prototipo sarà dispiegato e testato inin condizioni reali mediante un satellite geostazionario. Le prestazioni saranno analizzate in dettaglio secondo criteri internazionali standard come la precisione, la disponibilità, la continuità e l'integrità del servizio."Con questo prototipo, Thales Alenia Space continuerà a sviluppare soluzioni DFMC per i suoi clienti. Una volta dispiegato in orbita, potremo dire che per la prima volta nella storia della navigazione satellitare europea un segnale SBAS DFMC nello spazio è stato emesso sopra l'Europa e l'Africa e noi siamo certamente orgogliosi di rendere possibile tutto ciò " - ha dichiarato, Vicepresidente Settore Navigazione di Thales Alenia Space"Il servizio DFMC safety-of-life è un'evoluzione futura del sistema satellitare di incremento della precisione SBAS, non solo perché consentirà il pieno utilizzo di Galileo a beneficio dell'aviazione civile, ma anche perché consentirà di incrementare le prestazioni derivanti dalla modellazione della ionosfera e di migliorare il controllo degli errori di posizione. Con questo contratto, CNES continuerà a sostenere l'industria, e Thales Alenia Space in particolare, per lo sviluppo e la dimostrazione delle capacità DFMC" - ha aggiunto, Manager del programma di navigazione e localizzazione del CNES.