Amplifon, attuazione del piano di acquisto di azioni proprie

Amplifon

(Teleborsa) -, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2021, ha acquistato nel periodo dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022,pari allo 0,088% del capitale sociale, ad unper azione, per unIn riferimento alla sopra citata delibera la società ha utilizzato le azioni proprie in portafoglio a servizio del Piano di Performance Stock Grant 2011-2020 e Piano di Performance Stock Grant 2014-2021 per un totale di n. 13.749.540 azioni.A seguito di quanto comunicato, alla data del 4 febbraio 2022 Amplifon detiene n. 1.916.260 azioni proprie pari allo 0,846% dell'attuale capitale sociale e allo 0,593% del capitale sociale in diritti di voto.Nel frattempo sul listino milanese risulta piatta la seduta della società leader globale del mercato retail dell'hearing core, che mostra un esiguo +0,08%.