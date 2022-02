Cariche sociali, le 350 poltrone in scadenza da Invitalia a Sace

Snam

Italgas

Fincantieri

(Teleborsa) - Un totale dida assegnare. La lista comprendeil cui cda o vertice gestionale è in scadenza con le assemblee previste in primavera, per un totale di 230 poltrone, alla quale si aggiungono 41 società, che solo in parte coincidono con le precedenti, in cui scade il collegio sindacale, l'organo di vigilanza, per ulteriori 120 poltrone. È quanto emerge da un'Si parte daagenzia pubblica (100% Mef) per l'attrazione degli investimenti esteri, il cui cda di cinque componenti, scadrà con l'assemblea degli azionisti che tra pochi mesi dovrà approvare il bilancio 2021. Una prova per l'i che dovrà affrontare di nuovo il giudizio die del suo consigliereTra le società di primo piano le cui poltrone sono in scadenza – come rileva il quotidiano di Confindustria – figurano le quotate(9 consiglieri),(9) e(10). La prima vede candidato al terzo mandato l'; all'scade il cda guidato da, ex ad di Acea e di Grandi Stazioni;vede la poltrona dell'(78 anni il 23 marzo), il più longevo top manager pubblico in carica, è alla guida della società dal 29 aprile 2002, contesa tra ile ilIn scadenza anche il. Dopo le dimissioni dele la designazione del successore, con l'assemblea dovrà essere nominato tutto il consiglio, di nove componenti. Scadono, inoltre, il; di; sono da rinnovare i, tra cuiLa lista del Sole 24 Ore comprende, infine, vari. Si va dal collegio di, presieduto da, a quelli dipresieduto dae diScadenele, all'il mandato dellaper la cui successione è in pole il dg vicario,