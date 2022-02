Cementir, record di ricavi a 1,36 miliardi di euro nel 2021

Cementir Holding

(Teleborsa) -, multinazionale operante nel settore dei materiali da costruzione, ha registrato nel 2021record per 1.360 milioni di euro, in crescita del 11% rispetto al 2020, e unrecord di 311 milioni di euro, in crescita del 17,9% rispetto al 2020. Se si escludono proventi netti non ricorrenti, il MOL è pari a 300 milioni di euro, in crescita del 14% sul 2020. Ilè stato in aumento del 25,8% a 197,8 milioni di euro. L'è risultato in diminuzione a 40,4 milioni di euro (122,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020).Nel corso del 2021, i volumi venduti dipari a 11,2 milioni di tonnellate, in crescita del 4,1% rispetto al 2020 grazie all'andamento favorevole in tutti i Paesi. I volumi di vendita del, pari a 5,1 milioni di metri cubi, sono aumentati del 14,8% principalmente per l’incremento in Turchia e, in misura minore, in Danimarca e Norvegia. Nel settore deglii volumi di vendita sono stati pari a 11,1 milioni di tonnellate, in crescita dell'8,1%."Il 2021 ha segnato per Cementirdi Ricavi e Margine Operativo Lordolegate alla crisi pandemica, il significativo incremento dei costi energetici, dei materiali e servizi e la svalutazione della lira turca", ha commentatopresidente e amministratore delegato. "La generazione di cassa, che ha raggiunto circa 120 milioni di euro, ci ha consentito di ridurre l’indebitamento finanziario netto di circa 73 milioni di euro al netto dell'impatto IFRS 16, di distribuire 21,9 milioni di euro di dividendi e di investire 24,8 milioni di euro per l'acquisto di azioni proprie", ha aggiunto.Il gruppo ha: i ricavi sono previsti in crescita a circa 1,65 miliardi di euro (con un CAGR del 6,7%), il margine operativo lordo a circa 350 milioni di euro (con un CAGR del 5%), Posizione Finanziaria di Cassa Netta di oltre 300 milioni di euro. Sono previstiannui di circa 72 milioni di euro per lo sviluppo della capacità produttiva, il mantenimento dell'efficienza degli impianti e la sicurezza. Glicumulati ammontano a a 97 milioni di euro e sono indirizzati a progetti di sostenibilità che consentiranno, tra l'altro, una riduzione delle emissioni di CO2 in linea con gli obiettivi del gruppo. Infine, il piano ipotizza la distribuzione di un dividendo crescente, corrispondente a undell'utile netto di periodo.