Commercialisti, Moretta: ripristinare "normali" relazioni fisco-professionisti-contribuenti

(Teleborsa) - C'è bisogno di: rimuovere le limitazioni di accesso agli uffici e rafforzare i servizi di prenotazione degli appuntamenti. Lo afferma, presidente dell’, sottolineando che le difficoltà di relazione rappresentano oggi i "principali nodi da sciogliere in questo periodo di spinta alla ripartenza" e con riguardo alla "gestione dei contraddittori e degli atti notificati in modo massiccio negli ultimi mesi"Se ne discuterà in occasione del, promosso dall’Odcec partenopeo, in programma il prossimo lunedì, assieme alla vice ministraed ai vertici territoriali di Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate-Riscossione.L'altro tema delicato su cui occorre "intervenite con urgenza" - ha detto - riguarda lache ha messoed ha innescato un, che è risultata penalizzata, con una crisi di liquidità così grave da mettere a rischio i cantieri già aperti.L’ormai tradizionale appuntamento è chiamato anche quest’anno anella comprensione delle tantespesso complesse e articolate: dal superbonus alle misure antifrode, da gli incentivi del Piano Transizione 4.0 agli effetti fiscali delle rivalutazioni e riallineamenti di marchi e avviamenti dello scorso anno. E, ancora, riforma fiscale, IVA e tributi locali completano il quadro dei temi in discussione.Parteciperà anche, presidente dell’Unione Nazionale Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, assieme a, direttore regionale per la Campania dell’Agenzia delle Entrate, al Generale di Divisione, comandante regionale per la Campania della Guardia di Finanza,, Direttore Generale per il Sud Italia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione,, Consigliere dell’Odcec di Napoli, delegato alla Commissione imposte dirette e indirette.