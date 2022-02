Digital Magics avvia il piano di acquisto di azioni proprie

Digital Magics

(Teleborsa) -rende noto che in data 7 febbraio 2022 hacon decorrenza dalla data del 7 febbraio 2022 fino al 24 aprile 2022, preordinato per finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società secondo le prassi di mercato vigenti e a norma dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e successivi aggiornamenti.Il programma di buy-back è attuato in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci del 28 aprile 2021 e avrà per oggetto un massimo di n. 50.000 di azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,45% del capitale.Si comunica che la società alla data odierna detiene n. 18.200 azioni proprie, corrispondenti allo 0,17% del capitale sociale.Nel frattempo in Borsa la società incubatore certificato di startup innovative mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,06%.