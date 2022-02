Euronext lancia Tech Leaders, segmento dedicato ad aziende tecnologiche

Euronext

(Teleborsa) -ha annunciato il, une con. L'obiettivo è mettere in evidenza la visibilità e l'attrattiva delle società del settore tra investitori internazionali, spiega in una nota il gestore delle borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano. Il nuovo segmento sarà composto da società tecnologiche innovative e ad alta crescita, quotate sui mercati Euronext eche le contraddistinguono in termini di capitalizzazione di mercato, flottante e profilo di crescita. Euronext intende anche facilitare il loro accesso ai finanziamenti durante il percorso di crescita."Con l'aumento del numero di aziende che raggiungono lo status di unicorno in Europa e un numero crescente di aziende con una valutazione di unicorno o decacorn, questa rapida accelerazione della crescita nel settore tecnologico europeo significa anche unquando le aziende iniziano a scalare il loro modello di business a livello globale", ha commentatoI nuovi servizi, programma di formazione pre-IPO che aiuta gli imprenditori tecnologici a familiarizzare con i mercati dei capitali. Euronext proporrà in particolare formazione e coaching per dirigenti, servizi di consulenza e accesso agli investitori. La principale infrastruttura di mercato paneuropea ha sottolineato che la composizione del segmento Tech Leaders e i dettagli dei servizi offerti saranno"Euronext mira a supportare questo settore in rapida crescita aiutando le aziende a soddisfare le loro esigenze di finanziamento e ad ottenere un profilo più elevato tra gli investitori internazionali - ha aggiunto Boujnah - Questo nuovo segmento sui nostri mercati dei capitali, con i mercati primari che li aiuteranno a crescere ulteriormente"., per una capitalizzazione di mercato aggregata di 1,8 trilioni di euro al 31 dicembre 2021. In particolare sono 161 le società cleantech quotate sulle sette borse del gruppo, 11 le società biotecnologiche e 6 le società medtech. Il, con Euronext che sottolinea in particolare lo sbarco sui suoi listini die Aker Horizons.