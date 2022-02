Fondo Fon.Te. amplia la platea ai liberi professionisti e lavoratori autonomi a partire da aprile 2022

(Teleborsa) -, il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, estende la platea a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi che si trovano a lavorare nei settori di interesse del Fondo. A partire da aprile 2022, grazie all'approvazione della(Covip), i commercianti potranno integrare la propria pensione aderendo a Fon.Te, il terzo fondo negoziale italiano per numero di iscritti.“Siamo orgogliosi di ampliare i nostri servizi e di raggiungere una platea sempre più ampia di persone” ha dichiarato, Presidente di Fon.Te. “questa iniziativa è un’ulteriore dimostrazione della solidità di Fon.Te. e del ruolo centrale svolto dalla previdenza complementare. Un nuovo traguardo che ci spinge a garantire livelli di prestazioni ottimali”.Per, Vice Presidente di Fon.Te. “la nostra priorità rimane quella di sostenere i lavoratori offrendo la possibilità di costruire una pensione aggiuntiva che incrementi in maniera significativa il livello delle prestazioni previdenziali. L'allargamento a titolari e lavoratori autonomi dei settori di riferimento di Fon.Te. è finalizzato ad una maggiore consapevolezza generale circa la funzione della previdenza integrativa”.